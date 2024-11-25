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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Факел» — «Динамо»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Факел» — «Динамо»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о работе бригады арбитров во главе с Артёмом Чистяковым в матче 16-го тура чемпионата России — 2024/2025 между воронежским «Факелом» и московским «Динамо» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 26'     1:1 Гиоргобиани – 90+9'    

«Чистяков сейчас тоже один из лучших. Он стабилен, показывает надёжную работу. Разобрался в эпизоде на 45-й минуте, где мяч попал в прижатую руку игрока «Динамо». Простой, открытый момент — никакого 11-метрового», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 16 туров РПЛ «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Динамо» занимает пятое место, набрав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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