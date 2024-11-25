Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Факел» — «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о работе бригады арбитров во главе с Артёмом Чистяковым в матче 16-го тура чемпионата России — 2024/2025 между воронежским «Факелом» и московским «Динамо» (1:1).

«Чистяков сейчас тоже один из лучших. Он стабилен, показывает надёжную работу. Разобрался в эпизоде на 45-й минуте, где мяч попал в прижатую руку игрока «Динамо». Простой, открытый момент — никакого 11-метрового», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 16 туров РПЛ «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Динамо» занимает пятое место, набрав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.