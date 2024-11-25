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Даниил Зорин: «Спартак» при Станковиче может добиться самых высоких результатов

Даниил Зорин: «Спартак» при Станковиче может добиться самых высоких результатов
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Хавбек «Спартака» Даниил Зорин высказался о перспективах красно-белых под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Безусловно, есть ощущение, что «Спартак» при Станковиче может добиться самых высоких результатов. Мы все этого хотим. У нас отличная команда и тренерский штаб. Думаю, нам по силам достичь больших результатов в этом сезоне», — приводит слова Зорина Legalbet.

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года, подписав контракт до 30 июня 2026-го.

После 16 сыгранных матчей «Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 1 декабря, начало — в 19:30 мск. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.

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