Арбитр Федотов объяснил, почему Казарцев ошибочно наказал игрока «Пари НН»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об эпизоде с жёлтой карточкой, показанной игроку «Пари НН» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Казарцев нормально разобрался. Только ошибочно показал жёлтую игроку «Пари НН». Тот сыграл в мяч и поджал ноги, чтобы избежать контакта с соперником. Никаких шипов, никакой грубости. Но зоркий глаз Казарцева наказал его жёлтой. Это ошибка. Хочешь свистнуть фол — свисти, допуск на ошибки есть, но здесь так делать не стоило. Недоумение игрока я понимаю», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.