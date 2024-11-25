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Арбитр Федотов объяснил, почему Казарцев ошибочно наказал игрока «Пари НН»

Арбитр Федотов объяснил, почему Казарцев ошибочно наказал игрока «Пари НН»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об эпизоде с жёлтой карточкой, показанной игроку «Пари НН» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (0:0). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Казарцев нормально разобрался. Только ошибочно показал жёлтую игроку «Пари НН». Тот сыграл в мяч и поджал ноги, чтобы избежать контакта с соперником. Никаких шипов, никакой грубости. Но зоркий глаз Казарцева наказал его жёлтой. Это ошибка. Хочешь свистнуть фол — свисти, допуск на ошибки есть, но здесь так делать не стоило. Недоумение игрока я понимаю», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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