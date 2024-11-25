Кевин Де Брёйне: если переговоров не будет, то это мой последний год в «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне высказался о перспективах продления контракта с «горожанами».

«В начале сезона я знал, что будут переговоры, но потом случилась травма в матче с «Брентфордом». Предполагалось, что это займёт пару дней, а потом прошло восемь-девять недель. Я отложил всё это в сторону. Переговоры о моём контракте будут, а если их не будет, то это мой последний год в клубе. Так что не знаю, я пытаюсь быть честным. Люди могут говорить или писать об этом, я не могу на это повлиять, я просто хочу играть в хороший футбол, и мы посмотрим, что ждет нас в будущем», — сказал Де Брёйне на пресс-конференции.

Действующее соглашение бельгийского полузащитника с клубом истекает летом 2025 года. Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он принял участие в 391 матче во всех турнирах, в которых он отметился 103 голами и 171 результативной передачей.