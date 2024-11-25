Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Важно было вытащить ребят из ямы». Тренер «Крыльев» Осинькин — о победе над «Ахматом»

«Важно было вытащить ребят из ямы». Тренер «Крыльев» Осинькин — о победе над «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43'     1:1 Ороз – 49'     2:1 Дмитриев – 88'    

— Настолько игра тяжёлая, она была очень эмоциональная. И говорить о том, что кто-то был сильнее… Конечно, мы победили, и, наверное, у нас было больше моментов объективно. Но в целом я бы не сказал, что мы были намного сильнее. Очень сложная игра, две мотивированные команды, которые не хотели друг другу уступать ни одного единоборства.

— В чём был ключевой момент?
— Конечно, ситуация, когда судья поставил пенальти в наши ворота — ключевой момент, потому что, если бы он этого не сделал, он должен был ставить его в ворота «Ахмата» с удалением. Не может такой момент для игры не иметь суперзначимости. Так получилось, что пенальти били в наши ворота, его не забили, и в таких ситуациях иногда уже везёт тем, кто отбил. В конце у нас появился момент, чтобы его реализовать. Обе команды играли на победу, никто не удерживал ничью. Для болельщиков это точно был хороший и интересный матч.

— Как бы вы охарактеризовали ценность этой победы?
— Понятно, что у нас были сложные психологические моменты в команде, и очень важно было вытащить ребят из этой ямы. Мы хорошо сыграли с ЦСКА, но мы не взяли очков. Поэтому из той ямы формально мы не выбрались. Однако ребятам я говорил, что мы умеем играть в футбол. На этот матч мы настраивались как на игру, где мы не будем вспоминать ни о чём. Мы вышли с максимальным настроем, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Крылья Советов» опубликовали заявление по поводу травмы Ивана Ломаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android