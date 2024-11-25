«Важно было вытащить ребят из ямы». Тренер «Крыльев» Осинькин — о победе над «Ахматом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

— Настолько игра тяжёлая, она была очень эмоциональная. И говорить о том, что кто-то был сильнее… Конечно, мы победили, и, наверное, у нас было больше моментов объективно. Но в целом я бы не сказал, что мы были намного сильнее. Очень сложная игра, две мотивированные команды, которые не хотели друг другу уступать ни одного единоборства.

— В чём был ключевой момент?

— Конечно, ситуация, когда судья поставил пенальти в наши ворота — ключевой момент, потому что, если бы он этого не сделал, он должен был ставить его в ворота «Ахмата» с удалением. Не может такой момент для игры не иметь суперзначимости. Так получилось, что пенальти били в наши ворота, его не забили, и в таких ситуациях иногда уже везёт тем, кто отбил. В конце у нас появился момент, чтобы его реализовать. Обе команды играли на победу, никто не удерживал ничью. Для болельщиков это точно был хороший и интересный матч.

— Как бы вы охарактеризовали ценность этой победы?

— Понятно, что у нас были сложные психологические моменты в команде, и очень важно было вытащить ребят из этой ямы. Мы хорошо сыграли с ЦСКА, но мы не взяли очков. Поэтому из той ямы формально мы не выбрались. Однако ребятам я говорил, что мы умеем играть в футбол. На этот матч мы настраивались как на игру, где мы не будем вспоминать ни о чём. Мы вышли с максимальным настроем, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».