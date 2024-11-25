Голкипер «Зенита» Денис Адамов: искусственный газон иногда лучше

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов после гостевой встречи с «Оренбургом» (1:0) заявил, что для него нормально играть на синтетическом газоне.

— К искусственному газону пришлось привыкать?

— Мы за пару дней до игры дома работали на синтетике. А про себя лично скажу, что для меня это точно не в новинку — в детстве все турниры и матчи на таком покрытии. Поэтому для меня это нормально. Наоборот — искусственный газон даже иногда лучше, особенно в такую погоду. На некоторых натуральных покрытиях, если земля промёрзшая, практически невозможно играть, — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.