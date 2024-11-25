Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Зенита» Денис Адамов: искусственный газон иногда лучше

Голкипер «Зенита» Денис Адамов: искусственный газон иногда лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов после гостевой встречи с «Оренбургом» (1:0) заявил, что для него нормально играть на синтетическом газоне.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

— К искусственному газону пришлось привыкать?
— Мы за пару дней до игры дома работали на синтетике. А про себя лично скажу, что для меня это точно не в новинку — в детстве все турниры и матчи на таком покрытии. Поэтому для меня это нормально. Наоборот — искусственный газон даже иногда лучше, особенно в такую погоду. На некоторых натуральных покрытиях, если земля промёрзшая, практически невозможно играть, — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.

Материалы по теме
Корредера: слышал, что «Зенит» — самый богатый клуб России. Эту команду знает весь мир
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android