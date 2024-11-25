Лотито: «Лацио» — это пункт назначения, а не ступенька куда-то ещё

Президент итальянского футбольного клуба «Лацио» Клаудио Лотито рассказал, просили ли у него игроки включения в личные контракты бонусов за результаты.

«Просили ли игроки добавить какие-либо бонусы, связанные с результатами, в свои контракты? Это не соответствует нашему подходу. В семье глава семьи видит, как ведут себя люди, и оценивает, заслуживают ли они награды.

Игрокам платят за их выступления. Здесь мы хотим семейной атмосферы, где каждый вносит свой вклад, все сплочены, каждый полезен и никто не незаменим.

До сих пор они, кажется, убеждены, что «Лацио» — это пункт назначения, а не ступенька куда-то ещё. Сейчас мы также начали работу над молодёжной академией, построив ещё семь тренировочных полей», — приводит слова Лотито Football Italia.