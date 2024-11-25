Сергей Кирьяков: Слуцкий неплохо сработал для первого сезона в Китае

Экс-форвард «Шаньдун Лунэн» и «Юньнань Хунта» Сергей Кирьяков рассказал о чемпионате Китая, а также оценил работу главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

«Я смотрел за Слуцким в чемпионате Китая. В последнее время много что изменилось по сравнению со временем, когда я там играл. Исчез с футбольной карты один из клубов, за который я играл. «Шанхай Шэньхуа» – это большой клуб в Китае, в нём есть свои традиции.

Есть все условия, чтобы клуб занял первое место. Слуцкий неплохо сработал для первого сезона в Китае, занял второе место. Это хороший результат. У «Шанхая» есть все основания, чтобы стать чемпионом. Слуцкий должен постараться и сделать это», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

«Шанхай Шэньхуа» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Китая и добился лучшего результата за 16 лет.