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Минское «Динамо» стало девятикратным чемпионом Беларуси

Минское «Динамо» стало девятикратным чемпионом Беларуси
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Футбольный клуб «Динамо» (Минск) стал девятикратным чемпионом Республики Беларусь. Сегодня, 25 ноября, минчане в домашнем матче 29-го тура чемпионата Беларуси обыграли БАТЭ (1:0) и гарантировали победу в национальном первенстве.

Единственный гол в матче забил защитник Вадим Пигас на 42-й минуте.

Минское «Динамо» провело 28 матчей в чемпионате Беларуси и набрало 67 очков. В активе ближайшего преследователя гродненского «Немана» 62 очка в 29 играх. Тройку сильейших замыкает «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) с 56 очками. В чемпионате Беларуси осталось провести 30 тур. У минского «Динамо» в запасе перенесённая игра 16-го тура с командой «Сморгонь».

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