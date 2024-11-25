Луис Энрике прокомментировал предстоящий матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал предстоящий матч 5-го тура Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» на предматчевой пресс-конференции.

«Мюнхенская «Бавария» и мы – две похожие команды. Мы обе хотим владеть мячом, мы две команды, которые очень высоко прессингуют. У нас похожая статистика, особенно в нападении. Но завтра будет только один мяч, поэтому одной из двух команд придётся пострадать в игре больше другой: это будут они или мы.

«Бавария» является фаворитом везде, во всех соревнованиях, в которых она участвует. Эта фраза действительна сегодня, и она будет действительна и через 10 лет. Это клуб, который имеет огромный вес в Германии и Европе», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

«ПСЖ» в Лиге чемпионов расположился на 25-м месте, набрав четыре очка в пяти матчах.