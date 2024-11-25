Голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио перенёс операцию на правой лодыжке

Пресс-служба английского «Тоттенхэма» сообщила о перенесённой операции на лодыжке итальянского голкипера команды Гульельмо Викарио.

«Мы подтверждаем, что Гульельмо Викарио сегодня перенёс операцию по поводу перелома правой лодыжки. Наш медицинский персонал осмотрит его, чтобы определить, когда он сможет вернуться к тренировкам.

Мы все за тебя, Вик!» — написано на официальной странице клуба в соцсетях.

Напомним, в субботу, 23 ноября, «Тоттенхэм» с Викарио в воротах разгромил на выезде действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» (4:0). Команда набрала 19 очков и располагается на шестой строчке в чемпионате АПЛ. в четверг, 28 ноября, «Тоттенхэм» дома сыграет с итальянской «Ромой» в рамках Лиги Европы.