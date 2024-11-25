Игрок «Аль-Насра» Роналду забил 450 голов после того, как ему исполнилось 30 лет

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду забил 450 мячей после того, как ему исполнилось 30 лет. Форвард достиг этой отметки, сделав дубль в игре с «Аль-Гарафой» в Лиге чемпионов АФК (3:1).

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 913 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 78 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.