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Игрок «Аль-Насра» Роналду забил 450 голов после того, как ему исполнилось 30 лет

Игрок «Аль-Насра» Роналду забил 450 голов после того, как ему исполнилось 30 лет
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду забил 450 мячей после того, как ему исполнилось 30 лет. Форвард достиг этой отметки, сделав дубль в игре с «Аль-Гарафой» в Лиге чемпионов АФК (3:1).

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 5-й тур
25 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Аль-Гарафа
Доха, Катар
Окончен
1 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Роналду – 46'     0:2 Анжело – 58'     0:3 Роналду – 64'     1:3 Хоселу – 75'    
Удаления: Сано – 84' / нет

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 913 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 78 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 39-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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