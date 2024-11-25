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Луис Энрике прокомментировал выступление «ПСЖ» в этом сезоне

Луис Энрике прокомментировал выступление «ПСЖ» в этом сезоне
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал выступлении парижского клуба в этом сезоне на предматчевой пресс-конференции перед игрой 5-го тура Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом сезоне мы провели 16 официальных матчей, и я думаю, что за исключением матча с «Арсеналом», моя команда всегда могла показать хорошую игру. Вот почему мы собираемся оставаться верными своей игре.

Сила нашей команды в том, что мы не зависим от одного игрока. Так что я ожидаю индивидуального прогресса от каждого из моих игроков, а также коллективного прогресса. Но пока я доволен тем, что вижу. Завтра мы снова будем смелыми, будем рисковать в обороне и будем атаковать. Если «Бавария» будет лучше нас, то мы будем им аплодировать и вернёмся к работе», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

«ПСЖ» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов расположился на 25-м месте, набрав четыре очка в пяти матчах.

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