Игрок «Зенита» Алип отреагировал на интерес от «Манчестер Юнайтед»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и национальной команды Казахстана Нуралы Алип высказался об интересе к нему со стороны английского «Манчестер Юнайтед».

— Когда мы увидим твоё противостояние с Эрлингом Холандом в манчестерском дерби?

— Как говорится, поживём — увидим.

— Ты поверил в информацию про интерес «Манчестер Юнайтед»?

— Мне неинтересно было. Я же здесь нахожусь [в «Зените»]. Это агенты решают, а не я, — сказал Алип в интервью на канале «Вынеси мяч!».

В нынешнем сезоне Алип сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 3 млн.