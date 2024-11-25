Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Алип отреагировал на интерес от «Манчестер Юнайтед»

Игрок «Зенита» Алип отреагировал на интерес от «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и национальной команды Казахстана Нуралы Алип высказался об интересе к нему со стороны английского «Манчестер Юнайтед».

— Когда мы увидим твоё противостояние с Эрлингом Холандом в манчестерском дерби?
— Как говорится, поживём — увидим.

— Ты поверил в информацию про интерес «Манчестер Юнайтед»?
— Мне неинтересно было. Я же здесь нахожусь [в «Зените»]. Это агенты решают, а не я, — сказал Алип в интервью на канале «Вынеси мяч!».

В нынешнем сезоне Алип сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Голкипер «Зенита» Денис Адамов: искусственный газон иногда лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android