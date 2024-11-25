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Луис Энрике рассказал о скором возвращении в строй Гонсалу Рамуша

Луис Энрике рассказал о скором возвращении в строй Гонсалу Рамуша
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о состоянии травмированных футболистов клуба Гонсалу Рамуша и Преснела Кимпембе.

«У Кимпембе дела идут намного лучше, но он всё ещё находится на стадии восстановления. С другой стороны, Гонсалу Рамуш находится на заключительном этапе восстановления и скоро вернётся в строй, но я не знаю, когда точно. Цель состоит в том, чтобы все мои игроки были готовы к любому матчу», — сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, 23-летний португальский футболист Гонсалу Рамуш получил травму лодыжки в матче 1-го тура чемпионата Франции — 2024/2025 с «Гавром». Преснел Кимпембе восстанавливается после разрыва правого ахиллова сухожилия.

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