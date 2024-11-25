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Венсан Компани: многие игроки «ПСЖ» достигнут уровня Месси, Неймара, Ибрагимовича

Венсан Компани: многие игроки «ПСЖ» достигнут уровня Месси, Неймара, Ибрагимовича
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался об игре ближайшего соперника в Лиге чемпионов — 2024/2025 французского «ПСЖ».

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы будем играть против одного из величайших клубов Европы. У них отличные игроки и тренер мирового уровня. Это очень талантливая команда. В ближайшие годы многие футболисты этой команды достигнут уровня Месси, Неймара, Ибрагимовича.

Промежутки между линиями у «ПСЖ» никогда не бывают большими, прессинг очень агрессивный и хороший. Когда у них мяч, у них есть чёткие подходы. Как команда они действительно очень хороши», — сказал Компани на пресс-конференции.

Матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится во вторник, 26 ноября, в Мюнхене. После четырёх туров главного клубного турнира Европы немецкая команда занимает 17-е место с 16 очками, парижане — на 25-й строчке (4).

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