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Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес стал тренером месяца в Ла Лиге, обойдя Диего Симеоне

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес стал тренером месяца в Ла Лиге, обойдя Диего Симеоне
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Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель Санчес признан лучшим тренером ноября в Ла Лиге. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

«Жирона» под руководством Мичела в ноябре одержала победы во всех трёх проведённых матчах чемпионата Испании:

  • 02.11.2024. 12-й тур. «Жирона» — «Леганес» — 4:3;
  • 10.11.2024. 13-й тур. «Хетафе» — «Жирона» — 0:1;
  • 23.11.2024. 14-й тур.  «Жирона» — «Эспаньол» -  4:1.

В финальном голосовании наставник «Жироны» опередил главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне и Иманола Альгуасиля («Реал Сосьедад»), получив свою первую индивидуальную награду в сезоне-2024/2025.

«Жирона» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 21 очко после 14 туров.

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