Игорь Осинькин высказался о своём будущем в «Крыльях Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём будущем в клубе после победы над грозненским «Ахматом» (2:1) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

— Возвращаясь к эпизодам, которые были у вас, когда решалась судьба, остаётесь вы в команде или нет. Насколько сейчас эта перспектива близка или далека? Какова ваша позиция сейчас?

— Мы сейчас сыграли важную игру, мы победили. Давайте лучше будем говорить об игре, потому что всё остальное нужно обсуждать в более спокойной ситуации.

— На сколько по 10-балльной шкале сейчас ваше моральное состояние? На сколько баллов?

— Зачем вам моё моральное состояние? Самое главное, какое моральное состояние у команды. У команды оно уже достаточное высокое, пусть мы, скажем, семь-восемь, но это всё очень условно. После любой победы или поражения эти цифры должны меняться. Мы понимаем, какой следующий выезд у нас, какая сложность. Мы восстанавливаем свою психологическую форму, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.