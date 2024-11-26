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Игорь Осинькин высказался о своём будущем в «Крыльях Советов»

Игорь Осинькин высказался о своём будущем в «Крыльях Советов»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём будущем в клубе после победы над грозненским «Ахматом» (2:1) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
24 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Самородов – 43'     1:1 Ороз – 49'     2:1 Дмитриев – 88'    

— Возвращаясь к эпизодам, которые были у вас, когда решалась судьба, остаётесь вы в команде или нет. Насколько сейчас эта перспектива близка или далека? Какова ваша позиция сейчас?
— Мы сейчас сыграли важную игру, мы победили. Давайте лучше будем говорить об игре, потому что всё остальное нужно обсуждать в более спокойной ситуации.

— На сколько по 10-балльной шкале сейчас ваше моральное состояние? На сколько баллов?
— Зачем вам моё моральное состояние? Самое главное, какое моральное состояние у команды. У команды оно уже достаточное высокое, пусть мы, скажем, семь-восемь, но это всё очень условно. После любой победы или поражения эти цифры должны меняться. Мы понимаем, какой следующий выезд у нас, какая сложность. Мы восстанавливаем свою психологическую форму, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После 16 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится 1 декабря, начало — в 16:30 мск.

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