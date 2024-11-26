«Я очень разочарован Мохамедом». Каррагер — о ситуации с контрактом Салаха в «Ливерпуле»

Английский футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию с продлением контракта нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Сейчас, очевидно, существует большая разница в оценке. То, во что оценивают себя Мохамед Салах и его агент, будь то в финансовом отношении или с точки зрения срока контракта, по сравнению с тем, во что оценивает себя «Ливерпуль».

Так что причина, по которой «Ливерпуль» пока не предложил контракт, заключается в том, что Мохамед Салах откажется от него, поэтому они всё ещё ведут переговоры. Я отчаянно хочу, чтобы они встретились посередине, но должен сказать, что я очень разочарован Мохамедом Салахом. Это интервью было вчера после игры, и оно выходит сегодня», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Действующее соглашение между клубом и игроком рассчитано до лета 2025 года. На данный момент стороны не пришли к соглашению, и, по информации СМИ, египтянин готов покинуть мерсисайдцев после истечения контракта.