Руководство «Наполи» возложило цветы к фреске Диего Марадоны

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте и руководство клуба возложили цветы к фреске в честь легендарного игрока неаполитанской команды и сборной Аргентины Диего Марадоны.

Огромная фреска изображена на фасаде здания Сан-Джованни-а-Тедуччио в пригороде Неаполя. Её создатель — итальянский художник с нидерландскими корнями Йорит. В глазах Марадоны художник спрятал слова, которые видны только тогда, когда на них падает свет от восхода или заката солнца. Первое слово не очень понятно, а второе — Siempre, что в переводе с испанского означает «Навеки».

Фото: Пресс-служба ФК «Наполи»

Фото: Пресс-служба ФК «Наполи»

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти победителя чемпионата мира 1986 года была названа остановка сердца. Восемь медицинских работников находятся под обвинением в убийстве Марадоны по неосторожности.