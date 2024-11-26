Викарио отыграл 60 минут со сломанной лодыжкой в матче с «Манчестер Сити»

Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио отыграл 60 минут со сломанной лодыжкой в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (4:0). Об этом сообщил игрок на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Иногда футбол даёт тебе свой максимумы, а иногда бросает тебе вызов так, как ты не ожидаешь. 60 минут сыграл на «Этихаде» со сломанной костью лодыжки, отдав абсолютно всё, что у меня было для команды. К сожалению, без этого не обойтись… Мне нужна была операция.

Я разочарован, что не смогу помочь команде некоторое время. Огромное спасибо врачам и персоналу. Операция прошла успешно, и с завтрашнего дня я буду упорно трудиться, чтобы стать сильнее, здоровее и готов снова отдать всё за вас. Спасибо фанатам «Шпор» за любовь. Скоро увидимся на поле», — написал игрок на своей странице.

В текущем сезоне Викарио отыграл за «Тоттенхэм» во всех турнирах 15 матчей.