Результаты матчей АПЛ 25 ноября

В понедельник, 25 ноября, прошёл один матч 12-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, состоявшейся в этот день.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:2.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 31 очко после 12 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 23 очка. Третье место с 22 очками занимает лондонский «Челси». В зоне вылета расположились «Кристал Пэлас» и «Ипсвич», набравшие по восемь и девять очков соответственно, а также «Сатугемптон», заработавший четыре очка.