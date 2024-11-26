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Результаты матчей Серии А 25 ноября

Результаты матчей Серии А 25 ноября
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В понедельник, 25 ноября, прошли матчи 13-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

«Эмполи» — «Удинезе» — 1:1;
«Венеция» — «Лечче» — 0:1.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 29 очков после 13 матчей. На второй строчке располагается «Аталанта», заработавшая 28 очков. Третье место с 28 очками занимает миланский «Интер». На четвёртом и пятом месте находятся «Фиорентина» и «Лацио», также набравшие по 28 очков. В зоне вылета расположились «Комо» (10 очков), «Монца» (девять очков) и «Венеция» (восемь очков).

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