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Гвардиола — о проблемах «Манчестер Сити»: причина не в Холанде

Гвардиола — о проблемах «Манчестер Сити»: причина не в Холанде
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что последние неудачи команды не связаны с нападающим Эрлингом Холандом.

«Он попадает в створ ворот. Иногда вратарь спасает. Причина не в Эрлинге. Без Эрлинга нам было бы ещё сложнее. У нас проблемы с вингерами: их четыре или пять, но в строю — только один. «После Эрлинга нашими лучшими бомбардирами являются Джон, Йошко и Ковачич — это ненормально. Нам нужно выживать и создавать больше моментов. Нам повезло, что у нас есть Эрлинг. В каждой игре у него три-четыре момента. Однажды он забьёт два или три гола, как делал это с момента своего прихода. Назовите мне команду, которая не зависела бы от голов Эрлинга. Норвегия тоже зависит от Эрлинга», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» впервые с 2006 года проиграл пять матчей подряд.

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