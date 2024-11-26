Серхио Рамос может продолжить карьеру в АПЛ

Испанский защитник Серхио Рамос, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает TEAMtalk, английский «Ньюкасл» проявляет серьёзный интерес к игроку. Отмечается, что «сороки» готовы предложить Рамосу контракт на полтора года, по условиям которого футболист заработает в сумме около € 10 млн. Английская команда нуждается в срочном усилении обороны в связи с кризисом травм.

Напомним, последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее защитник также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне защитник провёл за «Севилью» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. В летнее межсезонье у игрока завершился контракт с командой. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 1,8 млн.

Материалы по теме Криштиану Роналду обошёл Серхио Рамоса и установил рекорд по победам за сборную

Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала: