Стало известно, почему «Ливерпуль» ещё не предложил новый контракт Салаху

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сообщил, что пока не получал предложений о продлении контракта со стороны руководства мерсисайдского клуба.

Как сообщает TBR Football, «Ливерпуль» до сих пор не отправил предложение Салаху потому, что позиции сторон по условиям далеки друг от друга. Египтянин хочет, чтобы новый контракт был рассчитан на три сезона. Руководители «красных» обеспокоены таким сроком потенциальной сделки, учитывая возраст Салаха – летом игроку исполнится 33 года. В настоящий момент стороны ведут переговоры о деталях. Если найти решение не удастся, Салах покинет «Ливерпуль» свободным агентом по окончании сезона.

32-летний Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017-го. В составе мерсисайдского клуба египетский нападающий выигрывал английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.

В текущем сезоне Мохамед Салах провёл за «Ливерпуль» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 12 мячей и записал на свой счёт 10 голевых передач.

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Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной: