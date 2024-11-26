Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» запланировала трансфер Виктора Дьёкереша из «Спортинга»

«Барселона» запланировала трансфер Виктора Дьёкереша из «Спортинга»
Комментарии

«Барселона» заинтересована в приобретении нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

Как сообщает Sport.es, руководство «блауграны» готово заплатить за трансфер форварда требуемые € 70 млн следующим летом, а затем отправить его в аренду в «Спортинг» до истечения срока контракта Левандовского. Таким образом, после возвращения в «Барселону» Дьёкерешу не придётся конкурировать с поляком.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 24 голами и четырьмя результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим: я должен был покинуть «Спортинг»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android