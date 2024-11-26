«Барселона» запланировала трансфер Виктора Дьёкереша из «Спортинга»

«Барселона» заинтересована в приобретении нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

Как сообщает Sport.es, руководство «блауграны» готово заплатить за трансфер форварда требуемые € 70 млн следующим летом, а затем отправить его в аренду в «Спортинг» до истечения срока контракта Левандовского. Таким образом, после возвращения в «Барселону» Дьёкерешу не придётся конкурировать с поляком.

В нынешнем сезоне Дьёкереш принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 24 голами и четырьмя результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации с портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 70 млн.