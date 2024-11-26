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Гвардиола: у меня чувство, что в этом сезоне «Манчестер Сити» добьётся хороших результатов

Гвардиола: у меня чувство, что в этом сезоне «Манчестер Сити» добьётся хороших результатов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов рассказал, что «горожане» могут добиться хороших результатов в нынешнем сезоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня такое чувство, что в этом сезоне мы добьемся очень хороших результатов. Я не сдаюсь, и у меня есть чувство, что мы добьемся успеха. Я думаю, нам нужно терпение, когда проигрываем. Я хочу, чтобы игроки продолжали делать то, что должны. Посмотрите, откуда мы пришли. Так трудно защищать достигнутый нами успех, поэтому я так спокоен», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Серия поражений «Манчестер Сити» во всех турнирах составляет пять матчей.

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