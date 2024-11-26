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Джуд Беллингем признан лучшим игроком прошлого сезона Ла Лиги по версии AFE

Джуд Беллингем признан лучшим игроком прошлого сезона Ла Лиги по версии AFE
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим футболистом чемпионата Испании прошлого сезона по версии Испанской ассоциации футболистов (AFE).

В прошлом сезоне Беллингем принял участие в 28 матчах в Ла Лиге, в которых записал в свой актив 19 голов и 5 результативных передач.

«Спасибо, что проголосовали за меня как за игрока сезона, я очень горжусь», — приводит слова Беллингема официальный сайт «Реала».

Беллингем выступает за «Реал» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 180 млн €.

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