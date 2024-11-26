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Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче Лиги чемпионов АФК

Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче Лиги чемпионов АФК
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов АФК с «Аль-Гарафой» (3:1). Португалец отметился дублем.

«Большая победа этим вечером!» — написал Роналду в одной из социальных сетей.

Напомним, Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 913 голов в официальных играх.

После пяти сыгранных матчей «Аль-Наср» располагается на второй строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов АФК, набрав 13 очков. «Аль-Гарафа» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав четыре очка. Возглавляет турнирную таблицу «Аль-Ахли», у которого 15 очков.

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