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Луис Энрике: результаты, которых мы достигли в Лиге чемпионов, несправедливы

Луис Энрике: результаты, которых мы достигли в Лиге чемпионов, несправедливы
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На мой взгляд, результаты, которых мы достигли до сих пор в этом турнире, несправедливы, но они такие, какие есть. Мы пока не знаем, сколько очков нам понадобится для выхода из группы. Футбол знает только одно — это забитые голы, и в этом отношении нам есть куда расти», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

На данный момент «ПСЖ» занимает 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив четыре очка. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Баварией». Матч состоится 26 ноября.

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