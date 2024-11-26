Луис Энрике: результаты, которых мы достигли в Лиге чемпионов, несправедливы

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, результаты, которых мы достигли до сих пор в этом турнире, несправедливы, но они такие, какие есть. Мы пока не знаем, сколько очков нам понадобится для выхода из группы. Футбол знает только одно — это забитые голы, и в этом отношении нам есть куда расти», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

На данный момент «ПСЖ» занимает 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, записав в свой актив четыре очка. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Баварией». Матч состоится 26 ноября.

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