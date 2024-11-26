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Гвардиола: верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити»!

Гвардиола: верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити»!
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о неудачной серии команды.

«Верните моих игроков! Трудно играть без четырёх центральных защитников, двух опорников, одного вингера и Родри, лучшего футболиста в мире, которого мы потеряли на весь сезон. Верните моих игроков – и вы увидите «Манчестер Сити»!» — приводит слова Гвардиолы Ziggo Sport Totaal.

Напомним, под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов. После 11 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» заработал 23 очка и на текущий момент занимает второе место.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей.

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