Неймар мечтает о переходе в «Реал» после этапа карьеры в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может покинуть саудовскую команду.

Как сообщает Sport.de со ссылкой на испанские СМИ, бразильский футболист мечтает перейти в мадридский «Реал» после этапа карьеры в Саудовской Аравии. Отмечается, что игрок хочет выступать в одной команде с Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе, с которыми у него сложились хорошие отношения.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий сыграл два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, к «Аль-Хилялю» Неймар присоединился в августе 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего нападающего составляет € 30 млн.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия: