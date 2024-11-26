Гвардиола резко ответил на вопрос о возможной смене стиля игры «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о неудачной серии своих подопечных.

«Зачем мне менять стиль игры, если мы выиграли шесть титулов Премьер-лиги за семь лет? Почему я должен меняться, если я 11 раз выиграл чемпионат и трижды побеждал в Лиге чемпионов за 14 лет? Потому что сейчас мы проигрываем матчи? О боже. Если бы это было проблемой...» — приводит слова Гвардиолы Ziggo Sport Totaal.

Напомним, под руководством Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов. После 11 туров нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Сити» заработал 23 очка и на текущий момент занимает второе место.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: