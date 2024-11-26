Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тюмень — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Забарный может покинуть «Борнмут» и перейти в «Манчестер Сити»

Илья Забарный может покинуть «Борнмут» и перейти в «Манчестер Сити»
Комментарии

«Манчестер Сити» проявляет серьёзный интерес к защитнику «Борнмута» Илье Забарному.

Как сообщает Football Insider, «Борнмут» готов продать 22-летнего украинского защитника за сумму в размере около € 78 млн.

Напомним, Илья Забарный пополнил состав «Борнмута» в начале 2023 года. В текущем сезоне он провёл за английский клуб 12 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Борнмутом» был действителен до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость Забарного, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 32 млн.

Материалы по теме
Гвардиола: верните моих игроков — и вы увидите «Манчестер Сити»!

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android