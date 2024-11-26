Илья Забарный может покинуть «Борнмут» и перейти в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проявляет серьёзный интерес к защитнику «Борнмута» Илье Забарному.

Как сообщает Football Insider, «Борнмут» готов продать 22-летнего украинского защитника за сумму в размере около € 78 млн.

Напомним, Илья Забарный пополнил состав «Борнмута» в начале 2023 года. В текущем сезоне он провёл за английский клуб 12 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Борнмутом» был действителен до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость Забарного, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 32 млн.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: