Месси опубликовал пост в годовщину смерти Марадоны

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост в годовщину смерти легендарного игрока аргентинской национальной команды Диего Марадоны.

Месси разместил фотографию Марадоны с кубком чемпионов мира после победы сборной Аргентины в финальном матче ЧМ-1986 с Германией (3:2).

«Вечный», — подписал публикацию Месси.

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти победителя чемпионата мира 1986 года была названа остановка сердца. Восемь медицинских работников находятся под обвинением в убийстве Марадоны по неосторожности.

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