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Денис Глушаков ответил, завершил ли он карьеру

Денис Глушаков ответил, завершил ли он карьеру
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Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» ответил на вопрос о том, завершил ли он спортивную карьеру.

— Денис, ты завершил карьеру или нет?
— Сейчас пока не играю. Ходят слухи, что я буду тренировать, но не хочется забегать вперёд. Как объявят, если всё будет официально — то да. По поводу завершения карьеры — пока сам не знаю. Есть много нюансов насчёт того, позволит ли регламент быть играющим тренером. В свободное время езжу смотреть матчи. Был на молодёжке «Химок», на игре второй команды «Химок». На «Спартак» ездил. Жена говорит, надо было ещё на ЦСКА приехать. Я говорю: «Нет, туда сама поедешь». Играю в футбол, в падел. Надо чуть-чуть тоже двигаться.

Глушаков выступал за такие российские клубы РПЛ, как «Химки», «Пари НН», «Ахмат», «Спартак», «Локомотив».

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