«Это связано с Промесом». Денис Глушаков — о результативности Угальде в «Спартаке»

Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о результативности нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде.

— Ты сразу разглядел сильные стороны Угальде?

— Видно, что это хороший футболист. Он такой коренастый, чем-то напоминает Вагнера Лава. Небольшого роста, мяч сохраняет, правильно открывается. У него было затишье. Я считаю, это связано с Промесом. Когда Квинси ушёл, Манфред попал в какую-то психологическую яму. Мне кажется, сейчас он добавил благодаря приходу Барко. Эсекьель — интеллектуальный футболист, который прекрасно видит поле. Они хорошо взаимодействуют. Угальде мне нравился с самого начала. Возможно, некоторые футболисты не так думают, как он играет. Это чистый страйкер. Если его поставить слева-справа, он там не сыграет.

В матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2) Угальде оформил покер. В нынешнем сезоне Угальде забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх во всех турнирах.

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