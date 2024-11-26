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«Это связано с Промесом». Денис Глушаков — о результативности Угальде в «Спартаке»

«Это связано с Промесом». Денис Глушаков — о результативности Угальде в «Спартаке»
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Российский полузащитник Денис Глушаков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о результативности нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

— Ты сразу разглядел сильные стороны Угальде?
— Видно, что это хороший футболист. Он такой коренастый, чем-то напоминает Вагнера Лава. Небольшого роста, мяч сохраняет, правильно открывается. У него было затишье. Я считаю, это связано с Промесом. Когда Квинси ушёл, Манфред попал в какую-то психологическую яму. Мне кажется, сейчас он добавил благодаря приходу Барко. Эсекьель — интеллектуальный футболист, который прекрасно видит поле. Они хорошо взаимодействуют. Угальде мне нравился с самого начала. Возможно, некоторые футболисты не так думают, как он играет. Это чистый страйкер. Если его поставить слева-справа, он там не сыграет.

В матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2) Угальде оформил покер. В нынешнем сезоне Угальде забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи в 19 играх во всех турнирах.

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