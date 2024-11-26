Александр Соболев: хочу научиться лучше играть в Dota

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев рассказал о своём увлечении компьютерными играми.

«Я играю в Dota, хочу в неё лучше играть, смотрю какие-то видео, как крутые ребята играют. Чтобы учиться. В Dota самое негативное комьюнити. Там ад. И в жизни, и там ад у меня (смеётся). Я просто внимания на это не обращаю. Мне нравится игра – я в неё играю. То, что хейтер там говорит, – я могу нажать кнопку и заглушить его», — сказал Соболев в выпуске шоу «Каждый третий» на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» прошлым летом. После оформления трансфера Александр сыграл за сине-бело-голубых в девяти матчах чемпионата России, его суммарное игровое время составило 340 минут. В них форвард не отметился результативными действиями — на его счету 0 голов и 0 ассистов.