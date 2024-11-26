Винисиус прокомментировал свою травму, из-за которой он выбыл до конца года

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор на своей странице в соцсетях прокомментировал полученную травму, о чём ранее сообщил клуб.

«Сумасшедший календарь… Восстанавливаюсь», — написал у себя на страничке Винисиус.

Ранее сообщалось, что вингер получил травму бедра, бразилец вернётся в строй через три-четыре недели. В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в € 200 млн. Следующий матч «Реал» сыграет гостях с «Ливерпулем» 27 ноября в рамках Лиги чемпионов.

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