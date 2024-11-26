Главный тренер «Барселоны» Флик сделал заявление о Ямале в преддверии матча Лиги чемпионов

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал готовность своей команды к матчу 5-го тура Лиги чемпионов с французским «Брестом», а также высказался о вингере Ламине Ямале, пропускавшем предыдущую игру команды из-за травмы.

«Это очень хорошая команда, доказавшая, что умеет создавать сенсации. Сейчас эта команда в турнирной таблице находится выше «Барселоны», поэтому эта игра не будет простой.

Нас считают фаворитами, и мы должны это доказывать. Анализировали несколько матчей соперника. Их главный козырь – стандартные положения, поэтому мы будем сосредоточены на контроле мяча, чтобы не дать футболистам «Бреста» использовать их оружие против нас.

У нас молодая команда, которая каждый день учится. Но мы видим, что футболисты прогрессируют. Мы им доверяем и видим, что для них это важно.

Также хочу сказать, что Ламин Ямаль будет готов к игре. Он нам поможет, ведь стал мотором, который может контролировать игру и обострять её», – приводит слова Флика официальный сайт клуба.

Матч «Барселона» — «Брест» состоится сегодня. Начало игры — в 23:00 мск.

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