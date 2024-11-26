Тибо Куртуа рассказал, кем себя видит через 10 лет

32-летний вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, чем бы хотел заниматься через 10 лет, когда завершит профессиональную карьеру.

— Где вы видите себя через 10 лет?

— К большому сожалению, к этому времени я уже уйду на пенсию. Надеюсь, что я буду как-то связан с «Реалом». Может быть, меня возьмут в молодёжную академию тренировать вратарей. Мне это было бы очень интересно, — сказал Куртуа в эфире клубного телевидения.

Напомним, Куртуа выступает в составе «сливочных» с августа 2018 года. Действующее соглашение вратаря с мадридским «Реалом» рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне бельгиец сыграл в 13 матчах, в которых пропустил 10 голов.