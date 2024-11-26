Черчесов рассказал о шуточном сравнении его с Гвардиолой на фоне серий поражений клубов

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов рассказал о шутке в его сторону на фоне неудачной серии сборной Казахстана в Лиге наций и худшей серии поражений испанского специалиста «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Вчера мне один присылает, что Гвардиола пять игр подряд проиграл. Он говорит: «По твоим стопам пошёл, видимо, способный малый», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, английский «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы потерпел пятое подряд поражение во всех турнирах. Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова проиграла пять матчей в Лиге наций с разницей мячей 0-15.