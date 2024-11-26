Григорян сравнил «Спартак» с «Барселоной» после 5:2 в дерби с «Локомотивом»
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Российский тренер Александр Григорян оценил игру «Спартака» в матче 16-го тура МИР РПЛ с «Локомотивом». Напомним, встреча закончилась победой красно-белых со счётом 5:2.
МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10' 2:0 Угальде – 21' 3:0 Угальде – 34' 3:1 Пиняев – 55' 3:2 Ньямси – 63' 4:2 Угальде – 73' 5:2 Барко – 80'
«Надо признать, что Станкович думал долго, соображал, экспериментировал. Что «Спартак» показывал в последних турах и в матче с «Локомотивом», было даже похоже на «Барселону». Я не перехожу от жёсткой критики к восторженности, но констатирую факт — «Спартак» был невероятно хорош», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
По итогам 16 игр «Спартак» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице МИР РПЛ. Следующую игру московская команда проведёт на выезде в рамках 1/4 финала Кубка России с «Ростовом» 27 ноября.
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