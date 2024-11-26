Григорян сравнил «Спартак» с «Барселоной» после 5:2 в дерби с «Локомотивом»

Российский тренер Александр Григорян оценил игру «Спартака» в матче 16-го тура МИР РПЛ с «Локомотивом». Напомним, встреча закончилась победой красно-белых со счётом 5:2.

«Надо признать, что Станкович думал долго, соображал, экспериментировал. Что «Спартак» показывал в последних турах и в матче с «Локомотивом», было даже похоже на «Барселону». Я не перехожу от жёсткой критики к восторженности, но констатирую факт — «Спартак» был невероятно хорош», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

По итогам 16 игр «Спартак» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице МИР РПЛ. Следующую игру московская команда проведёт на выезде в рамках 1/4 финала Кубка России с «Ростовом» 27 ноября.