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Григорян сравнил «Спартак» с «Барселоной» после 5:2 в дерби с «Локомотивом»

Григорян сравнил «Спартак» с «Барселоной» после 5:2 в дерби с «Локомотивом»
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Российский тренер Александр Григорян оценил игру «Спартака» в матче 16-го тура МИР РПЛ с «Локомотивом». Напомним, встреча закончилась победой красно-белых со счётом 5:2.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Угальде – 10'     2:0 Угальде – 21'     3:0 Угальде – 34'     3:1 Пиняев – 55'     3:2 Ньямси – 63'     4:2 Угальде – 73'     5:2 Барко – 80'    

«Надо признать, что Станкович думал долго, соображал, экспериментировал. Что «Спартак» показывал в последних турах и в матче с «Локомотивом», было даже похоже на «Барселону». Я не перехожу от жёсткой критики к восторженности, но констатирую факт — «Спартак» был невероятно хорош», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

По итогам 16 игр «Спартак» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице МИР РПЛ. Следующую игру московская команда проведёт на выезде в рамках 1/4 финала Кубка России с «Ростовом» 27 ноября.

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