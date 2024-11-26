Испанское издание назвало следующий клуб Эрлинга Холанда и дату его ухода из «Ман Сити»

24-летний звёздный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду, сообщает El Gol Digital.

По информации истчоника, Холанд может перейти в «Барселону», но это произойдёт не раньше лета 2026 года. Именно в 2026 году команду покинет Роберт Левандовски. Каталонцы уверены, что Холанд выберет именно их проект. Сам Холанд мечтает играть в Ла Лиге.

Норвежец провёл в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне-2024/2025 на счету форварда в АПЛ 12 голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанда в € 200 млн.

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