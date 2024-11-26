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В чемпионате Украины делегат попался на взятке в € 57. Источник сообщил подробности

В чемпионате Украины делегат попался на взятке в € 57. Источник сообщил подробности
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Делегат Украинской ассоциации футбола Валерий Лютый попался на получении взятки, утверждает «ТаТоТаке».

Специалист работал на матче 1/64 финала Кубка Украины «Олимпия» – «Кремень» (2:0). Лютый отметил несоблюдение норм безопасности на стадионе «Олимпии» и ненадлежащее состояние, в котором находилось укрытие. Однако делегат в итоге позволил провести этот матч, он не описал эти проблемы в своём рапорте и получил примерно € 57 в переводе с местной валюты за эту услугу.

Впоследствии Лютый прошёл полиграф, где признался в содеянном. После инцидента он был отстранён от работы на шесть месяцев.

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