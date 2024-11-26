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«Мы вас победим». Сборная Сан-Марино высмеяла «Ман Сити» на фоне пяти поражений подряд

Футбольная сборная Сан-Марино решила высмеять английский «Манчестер Сити» и обратилась к клубу в своих социальных сетях на фоне пяти поражений подряд у «горожан».

«Привет. Пожалуйста, сыграйте против нас. Мы думаем, что победим вас», – говорится в сообщении.

«Манчестер Сити» занимает второе место в английской Премьер-лиге, имея в активе 23 балла. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 8 очков. Следующий матч в чемпионате подопечные Гвардиолы проведут против мерсисайдцев.

Ранее сборная Сан-Марино впервые в своей истории забила три мяча в официальном матче. Это произошло в игре с Лихтенштейном (3:1).

В недавнем туре АПЛ «Ман Сити» на своём поле разгромно уступил «Тоттенхэму» со счётом 0:4.

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