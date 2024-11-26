«Спортинг» — «Арсенал»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся лиссабонский «Спортинг» и лондонский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Встречу будет обслуживать польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спортинг» после четырёх сыгранных матчей в Лиге чемпионов сезона-2024/2025 набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Арсенал» имеет в своём активе семь очков и располагается на 12-й строчке.