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«Интер» — «РБ Лейпциг»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Интер» — «РБ Лейпциг»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся итальянский «Интер» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу будет обслуживать португальская бригада арбитров, которую возглавит Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Миланский «Инетер» набрал 10 очков в четырёх стартовых турах Лиги чемпионов и занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа. «РБ Лейпциг» ещё не сумел набрать очки в нынешнем розыгрыше турнира. Команда находится на 32-й строчке.

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