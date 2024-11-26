«Интер» — «РБ Лейпциг»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся итальянский «Интер» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу будет обслуживать португальская бригада арбитров, которую возглавит Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Миланский «Инетер» набрал 10 очков в четырёх стартовых турах Лиги чемпионов и занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа. «РБ Лейпциг» ещё не сумел набрать очки в нынешнем розыгрыше турнира. Команда находится на 32-й строчке.