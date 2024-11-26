Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА на 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, стартует 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоятся девять матчей.

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 26 ноября:

20:45 мск. «Слован» — «Милан»;

20:45 мск. «Спарта» — «Атлетико»;

23:00 мск. «Спортинг» — «Арсенал»;

23:00 мск. «Янг Бойз» — «Аталанта»;

23:00 мск. «Байер» — «Зальцбург»;

23:00 мск. «Барселона» — «Брест»;

23:00 мск. «Бавария» — «ПСЖ»;

23:00 мск. «Интер» — «Лейпциг»;

23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Фейеноорд».

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.